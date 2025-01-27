İzmir’in yoğun caddelerinden biri olan Altınyol üzerinde, Merkez istikametinde çıkan araç yangını nedeniyle trafik akışı aksadı.
Altınyol üzerinde, Merkez istikametine doğru seyir hâlindeki bir araçta, bugün sabah saatlerinde yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangın nedeniyle, trafik özellikle Alaybey Köprü mevkiine kadar uzadı. Trafik akışının zaman zaman tamamen durduğu gözlemlendi.
Sürücülerin daha dikkatli olmaları ve alternatif güzergâhları kullanmaları önerildi.
Kaynak: Haber Merkezi