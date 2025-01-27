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Sürücülerin daha dikkatli olmaları ve alternatif güzergâhları kullanmaları önerildi.

Yangın nedeniyle, trafik özellikle Alaybey Köprü mevkiine kadar uzadı. Trafik akışının zaman zaman tamamen durduğu gözlemlendi.

Altınyol üzerinde, Merkez istikametine doğru seyir hâlindeki bir araçta, bugün sabah saatlerinde yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir’in yoğun caddelerinden biri olan Altınyol üzerinde, Merkez istikametinde çıkan araç yangın ı nedeniyle trafik akışı aksadı.

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