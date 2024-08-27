İzmir Altınyol üzerinde Merkez istikametine doğru Kayıkhane mevkiinde zincirleme bir trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınarak, araçların yol dışına çıkarılma çalışmaları sürüyor.

Zincirleme kaza ve trafik yoğunluğu

Sabah saatlerinde Altınyol üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, Kayıkhane mevkiinde büyük bir trafik yoğunluğuna neden oldu. Kazanın ardından güvenlik güçleri olay yerine gelerek gerekli önlemleri aldı ve araçların yol dışı yapılması için çalışmalar başlatıldı. Ancak kazanın olduğu noktadan geriye doğru yaklaşık 400 metrelik bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda.

Bölgedeki trafik yoğunluğunu dikkate alan yetkililer, Altınyol üzerini kullanacak sürücüleri uyararak, alternatif güzergahların tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi devam ederken, kazanın tamamen kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.