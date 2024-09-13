Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayetiyle ilgili yapılan medya yayınları hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Altun, yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya organlarına, soruşturmanın gizliliğini ve vatandaşların hassasiyetini gözetmeleri çağrısında bulundu. Altun, "Vatandaşlarımızı rahatsız eden ve titizlikle sürdürülen soruşturmaya zarar veren yayınlardan uzak durmaları gerektiğini belirtiyor, her medya kuruluşunun sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine en yüksek derecede riayet etmesini bekliyoruz" dedi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Fahrettin Altun, Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili adli soruşturmanın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddeleri uyarınca gizli tutulmasına rağmen bazı medya organlarının manipülatif ve reyting odaklı yayınlar yaptığını vurguladı. Altun, bu tür yayınların, soruşturmanın selametini tehlikeye atarak, kamuoyunu yanıltıcı ve rahatsız edici bilgiler sunduğunu ifade etti.

Altun, sağduyulu vatandaşların bu sorumsuz yayınlarla ilgili birçok şikayette bulunduğunu da belirtti. "Narin Güran’ın hatırasına ve soruşturmanın ciddiyetine saygısızlık eden bu yayınlar, izleyicilerin ve okuyucuların yaşına bakılmaksızın yapılmaktadır. Bu yayınlar adeta vatandaşımızın aklıyla alay etmektedir. Kamuoyuna bu konuda en yakın takibi yaptığımızı bildirir, medya kuruluşlarını etik ve sorumlu yayıncılık ilkelerine uymaya çağırırız" şeklinde konuştu.