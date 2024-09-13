Hakkında müstehcenlik suçundan soruşturma başlatılan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, tutuklandı.

Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığı ve hakkında “müstehcenlik suçundan” işlem başlatıldığı duyurulmuştu.

Sonuç'un gözaltına alınma gerekçesi müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar gösterildi. Son zamanlarda yaptığı bir yayında eşinin kız kardeşi hakkında sarf ettiği ifadelerle sosyal medyada geniş bir tepki toplamıştı.

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