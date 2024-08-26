2019 yılında Galatasaray'ın şampiyonluk marşı "Kupalara Layıksın Sen" ve hit şarkısı "Gücün Varsa" ile büyük bir çıkış yakalayan Alya, müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Şarkılarındaki güçlü vokali ve enerjik sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, 30 Ağustos 2024 Cuma akşamı OM Paparazzi’de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Saat 23:00’te başlayacak olan konserde, Alya sevilen şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Enerjisi ve sahnedeki duruşuyla dikkat çeken sanatçı, dinleyicilerine coşku dolu anlar yaşatmak için sahne alacak.