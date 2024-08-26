Bisikletin sembolü haline gelen Ula ilçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirilecek "Dağ Bisikleti Maraton Yarışı" ile bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Ula Göleti çevresindeki 22,6 kilometrelik parkurda düzenlenecek olan yarış, Ula Kaymakamlığı himayelerinde, Ula Belediyesi ve Ula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün desteğiyle organize edilecek.

Türkiye’de her haneye düşen 2-3 bisikletle bisikletin başkenti olarak tanınan Ula, bu yarışla sportif anlamda da kendini ispatlamayı hedefliyor. Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner ve Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan’ın büyük katkılarıyla düzenlenen yarış, bisiklet kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Federasyon Muğla Temsilcisi İlker Cömert, Ula'nın bisiklet konusunda markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, bu yarışın bölgeye büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından önemli bisikletçiler katılacak.

30 Ağustos’ta özel bir organizasyon

Yarış, 30 Ağustos’ta saat 16:00’da başlayacak ve sporcular yaş gruplarına göre farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarda yarışacak. Yarışmanın ödül töreni ise saat 19:00’da Ula Merkez’de gerçekleştirilecek. Ula'da düzenlenecek bu etkinlik, Zafer Bayramı coşkusuyla birleşerek katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

MTB Maraton Dağ Bisikleti yarışının Muğla’da ilk kez düzenlenecek olması, bölgeye büyük heyecan katıyor. Yarışmacılar, hem zorlu orman parkurlarında hem de şehir içi geçişlerinde kıyasıya mücadele edecek. Federasyon yetkilileri, bu yarışmanın Muğla’nın bisiklet turizmi açısından da önemli bir adım olduğunu vurguluyor.