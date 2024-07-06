Alzheimer hastaları üzerinde yapılan yeni bir araştırmada, yaşam tarzı değişikliklerinin zihinsel performansı artırdığı ve hastalığın ilerlemesini durdurabildiği tespit edildi. Kaliforniya Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada, 51 hasta iki gruba ayrıldı. Bir grup, rutin tedavilerine ek olarak yoğun yaşam tarzı değişiklikleri yaparken diğer grup mevcut yaşam tarzlarını sürdürdü.

Araştırmanın bulguları

20 hafta süren araştırma sonucunda, yaşam tarzı değişiklikleri uygulayan grupta zihinsel performans ölçeklerinde anlamlı artışlar gözlendiği bildirildi. Bu grupta, Alzheimer hastalığının ilerlemesiyle azalan bağırsak florasındaki iki özel bakteri türünde de artış görüldüğü belirtildi. Ayrıca, Alzheimer hastalarının beyinlerinde biriken zararlı beta amiloid 40 proteininin miktarında azalma gözlemlendi.

"Yaşam tarzı iyileştirmeyi hedefliyor"

İEÜ Medical Point Hastanesi Fonksiyonel Tıp Ünitesi hekimi Dr. Kerem Korkut, araştırmanın bulgularının Alzheimer tedavisinde yaşam tarzı değişikliklerinin önemini vurguladığını dile getirdi. Beslenme düzeninin ve yaşam şeklinin değiştirilmesinin bağırsak florasında ve beyin sağlığında olumlu etkiler yarattığını belirten Korkut, "Yaşam tarzı tıbbı, kişiye özgü olarak uygulanan ve bireyin sağlık durumunu iyileştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Stres yönetimi, uyku kalitesi, beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerin kişiselleştirilmiş tedavi süreçlerinde nasıl ele alınabileceğini gösteren bu çalışma, kronik hastalıkların tedavisinde yeni bir perspektif sunmaktadır" dedi.