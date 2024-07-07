7 Temmuz Dünya Çikolata Günü, çikolata severlere en sevdikleri lezzetlerin tadını çıkarmaları için mükemmel bir fırsat sunuyor. Çikolatanın kökeni, Orta Amerika'daki Aztek ve Maya uygarlıklarına kadar uzanır. İlk olarak kakao çekirdeklerinin öğütülmesi ve su ile karıştırılmasıyla yapılan acı bir içecek olarak tüketiliyordu. 16. yüzyılda Avrupa'ya getirilen çikolata, zamanla şeker, süt ve diğer bileşenlerle zenginleştirilerek bugün bildiğimiz tatlı ve lezzetli forma kavuştu. Çikolata, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik önemiyle de dünya genelinde büyük bir yere sahip.

İşte Dünya Çikolata Günü'nü kutlamanın ve çikolatanın büyülü dünyasında kaybolmanın birkaç yaratıcı yolu...

1. Çikolatalı Avokado Mousse

Malzemeler:

2 adet olgun avokado

100 gram bitter çikolata

2 yemek kaşığı bal veya agave şurubu

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Bir tutam tuz

Yapılışı:

Çikolatayı benmari usulü eritin ve biraz soğumaya bırakın. Avokadoları püre haline getirin. Eriyen çikolata, bal, vanilya ve tuzu avokado püresine ekleyin. Karışımı pürüzsüz hale gelene kadar blenderdan geçirin. Kaselere dökün ve buzdolabında en az 1 saat soğutun. Üzerini taze meyveler veya fındık parçaları ile süsleyerek servis yapın.

2. Çikolatalı Bacon (Çikolatalı Pastırma)

Malzemeler:

8 dilim bacon (pastırma)

100 gram bitter çikolata

Bir tutam deniz tuzu

Yapılışı:

Baconsları fırında veya tavada çıtır olana kadar pişirin, sonra soğumaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Soğuyan baconları erimiş çikolataya batırın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine hafifçe deniz tuzu serpin. Çikolatanın sertleşmesi için buzdolabında yaklaşık 30 dakika bekletin. Servis yapın.

3. Çikolatalı Biber Dolması

Malzemeler:

4 adet dolmalık biber

100 gram bitter çikolata

1/2 su bardağı pirinç

1/2 su bardağı badem (kıyılmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 tatlı kaşığı kimyon

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Pirinci haşlayın ve soğumaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Haşlanmış pirinci, kıyılmış bademleri, zeytinyağını, tarçını, kimyonu, tuz ve karabiberi erimiş çikolataya ekleyip karıştırın. Dolmalık biberlerin içini temizleyin ve hazırladığınız karışımla doldurun. Dolmaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

4. Çikolatalı Pizza

Malzemeler:

1 hazır pizza hamuru

100 gram bitter çikolata

1 su bardağı taze meyve (çilek, muz, kivi vb.)

1/4 su bardağı rendelenmiş beyaz çikolata

Yapılışı:

Pizza hamurunu önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Çikolatayı benmari usulü eritin. Pişmiş pizza hamurunun üzerine erimiş çikolatayı yayın. Taze meyveleri dilimleyin ve çikolatanın üzerine yerleştirin. Rendelenmiş beyaz çikolatayı en üste serpiştirin. Pizzayı dilimleyerek sıcak veya soğuk servis yapın.

5. Çikolatalı Çıtır Yufka

Malzemeler:

6 adet yufka

200 gram sütlü çikolata

1/4 su bardağı tereyağı (eritilmiş)

Pudra şekeri (üzeri için)

Yapılışı:

Çikolatayı benmari usulü eritin. Yufkaları ikiye bölün ve her bir yarım yufkanın üzerine eritilmiş tereyağı sürün. Eriyen çikolatayı yufkaların üzerine sürün ve yufkaları rulo şeklinde sarın. Yufka rulolarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpin ve sıcak servis yapın.

Bu tarifler, klasik çikolata tariflerinden farklı olarak yaratıcı ve ilginç lezzetler sunuyor.