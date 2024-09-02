Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 77 yaşındaki bir adam, eline aldığı keserle 75 yaşındaki eşini öldürdü.

Olayın detayları

Olay, Çarşamba ilçesine bağlı Ali Fuat Başgil Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer hastası olduğu belirtilen O.Y. (77), henüz bilinmeyen bir nedenle eline aldığı keserle 50 yıllık hayat arkadaşı N.Y.'nin (75) kafasına defalarca vurdu. Çevredeki komşuların çığlıkları duyması üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kadın olay yerinde yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede N.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Koca gözaltına alındı

Eşini kaybetmenin şokunu yaşayan O.Y. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde olay anını hatırlamadığını belirten O.Y., polis tarafından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.