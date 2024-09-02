Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü ve eski milli atlet Halil Akkaş, 31 Ekim 2024'te Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Akkaş, bu kararıyla Türkiye atletizmine hizmet etmeyi amaçladığını belirtti.

Adaylığını açıklayan Akkaş, Türk atletizmini daha üst seviyelere çıkarmak için büyük bir adım atmayı planladığını vurguladı. Kariyerinde 15 yıl boyunca Milli Takım forması giyerek birçok şampiyonluk elde eden Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu'nda daha önce Koordinatör ve Genel Sekreter olarak görev yaptığını, şu anda ise Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev aldığını hatırlatarak, yöneticilik alanında gerekli tecrübeye sahip olduğunu ifade etti.

Akkaş, hedefinin Türk atletizmine başarılı izler bırakmak olduğunu belirterek, camianın her kesimine dokunmak ve destek olmak için çalışacağını söyledi. Atletizmin dinamiklerini, kulüpleri, antrenörleri, sporcuları ve tüm camiayı bir araya getirerek birlik ve beraberliği sağlamayı amaçladığını kaydetti. Ayrıca, federasyonun ana sponsorlarla desteklenmesi, Türkiye Şampiyonaları ve liglerin ödüllü hale getirilmesi, TV kanalları ile anlaşmalar yapılarak şampiyonaların canlı yayınlanması gibi projelerle atletizmin ülke genelinde tanınırlığını artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Akkaş, karar alma süreçlerinde ortak akıl kullanacaklarını ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyeceklerini vurguladı. Türk Atletizminin hızlı gelişimi için gerekli tüm adımları atacaklarını belirten Akkaş, destek veren herkese teşekkür etti ve bu yolda kararlı adımlarla yürüyeceklerini ifade etti.