14 Ekim 2022 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamada 43 işçi hayatını kaybetmiş, 9 işçi yaralanmıştı. Bu olayla ilgili olarak devam eden davanın sekizinci oturumunda, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan ara kararlar şöyle sıralandı:

Sanıkların tutukluluk halleri devam ediyor

Davanın bugüne kadar yapılan duruşmalarında, patlamanın sorumluluğundan yargılanan sanıklardan, "olası kastla öldürme" suçundan yargılanan dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural'ın tutukluluk halleri devam edecek.

Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararları

"Bilinçli taksirle öldürme" suçundan yargılanan maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın, önceki duruşmada verilen ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirlerinin devamına karar verildi.

Yeni rapor ve ileriki tarih

Mahkeme heyeti, Türkiye Maden Mühendisleri Odasından gelen raporun incelenmesini ve Amasra Taşkömürü İşletmeleri Müessesesine gönderilmesini, bilirkişi heyetinin rapor oluşturması için 15 Ekim'e kadar süre verilmesini belirtti. Duruşma ise 1 Kasım’a ertelendi.

CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun açıklamaları

Duruşma öncesi basın toplantısı düzenleyen CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, patlamanın unutulmayacağını ve unutturulmayacağını ifade ederek, "Adalet arayışımız gerçek sorumlular yargı önünde hesap verene kadar devam edecek. Şehit aileleriyle bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

Davanın geçmişi

Patlama sonucu 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 14 Ekim 2022'de meydana gelen bu olayda, 24 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan bazıları tutuklanmış, bazıları ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı. İddianamede, sanıklar için toplam 844 yıl 16 aydan 1062 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.