İlk Kurşun Anıtı: Konak Meydanı’ndaki tarihi direniş anıtı

İzmir’in Konak Meydanı'nda yer alan İlk Kurşun Anıtı, şehrin tarihindeki önemli bir anıyı yaşatıyor. Bu anıt, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal eden Yunan askerlerine karşı ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin’in onuruna yapılmıştır. Anıt, İzmir’in direnişinin ve milli mücadelenin güçlü bir sembolüdür.

Hasan Tahsin: Gerçek bir kahraman

İzmir’deki bu anıtın ilham kaynağı olan Hasan Tahsin, gerçek adıyla Osman Nevres, 1888 yılında Selanik'te doğdu. Paris’te Sorbonne Üniversitesi'nde Siyasi İlimler okuyan Nevres, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyesi olmuş ve Osmanlı gizli servisi Teşkilat-ı Mahsusa'da görev yapmıştır. Paris'te evrensel düşünce akımlarıyla tanışan Nevres, İzmir’e dönerek Hukuk-u Beşer isimli gazetesini çıkarmış ve burada milli mücadeleyi destekleyen yazılar yazmıştır.

Anıtın tarihçesi

İlk Kurşun Anıtı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin eski başkanı Sabri Süphandağlı’nın öncülüğünde ve İzmir halkının katkılarıyla heykeltıraş Turgut Pura tarafından bronzdan yapılmıştır. Anıtın açılışı, dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün katılımıyla 15 Mayıs 1974 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İlk yerinden 20 metre içeride bulunan anıt, Konak Meydanı Projesi kapsamında kaidesi yenilendikten sonra 15 Mayıs 2003 tarihinde mevcut yerine taşınmıştır. Anıtın kaidesinde İzmir’in işgalini ve Türk süvarilerini temsil eden rölyefler yer almaktadır.

Ziyaret bilgileri

Hasan Tahsin’in yazılarına İzmir Milli Kütüphanesi'nde bulunan Hukuk-u Beşer Gazetesi koleksiyonundan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, gazetenin Latin alfabesine çevrilmiş hali İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan kitapta da mevcuttur.

İzmir’de İlk Kurşun Anıtı’na ziyaret rehberi

Adres: Konak Meydanı, Konak, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır?

Toplu taşıma: İzmir Beyler Sokağı hakkında bilgiler, nerede, nasıl gidilir? İzmir Metro: Konak İstasyonu'na geldiğinizde, Konak Meydanı’na yürüyerek ulaşabilirsiniz.

İzmir Otobüsleri ve Minibüsler: Konak Meydanı'na doğrudan giden otobüs ve minibüs hatlarını kullanabilirsiniz. İzmir şehir merkezindeki ana otobüs duraklarından bu bölgeye kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Özel araç: Konak Meydanı, İzmir şehir merkezinde yer aldığı için özel araçla ulaşım oldukça kolaydır. Meydan çevresinde otopark alanları mevcut olabilir, ancak park yeri bulmak zaman zaman zor olabilir. Taksi: Şehir içinde taksi kullanarak da Konak Meydanı’na ulaşabilirsiniz. Taksi şoförüne Konak Meydanı’na gitmek istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır.

İzmir’in tarihi ve kültürel bölgelerine yakın olması sayesinde, İlk Kurşun Anıtı çevresinde gezilecek birçok yer de bulunmaktadır.