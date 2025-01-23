Amasya 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde önemli bir eğitim üssü olarak faaliyet gösteriyor. Yazıbağları Mahallesi'nde bulunan bu kışlaya ulaşım kara, demir ve hava yollarıyla mümkün olup, detaylı ulaşım seçenekleri ve kışla içi imkanları bu yazıda ele alıyoruz.
Kara yolu ile ulaşım
Amasya'nın merkezinde yer alan 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, Yazıbağları Mahallesi’nde konumlanmıştır. Türkiye'nin çeşitli illerinden Amasya Otogarına kara yolu ile kolayca ulaşılabilir. Amasya Otogarından şehir merkezine ve oradan da kışlaya belediye otobüsü, dolmuş veya taksi ile erişim sağlanmaktadır. Otogardan kışlaya direkt toplu taşıma seferleri de mevcuttur.
- Otogar Telefon Numarası: 0 358 218 80 12
- Konum: Google Haritalar Üzerinden Gör
Demir yolu ile ulaşım
Amasya, Samsun ve Sivas güzergâhlarında demir yolu bağlantısı ile de ulaşılabilir. Bu güzergahlarda çalışan trenler, Amasya Tren Garına hizmet verir. Tren garından kışlaya toplu taşıma araçları ile ulaşım mümkündür.
- Tren Garı Telefon Numarası: 0 358 218 12 39
Hava yolu ile ulaşım
Amasya Merzifon Havalimanı, şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafededir. Havalimanından şehir merkezine belediye otobüsleri, özel servisler ve taksi ile ulaşım sağlanmaktadır. Merzifon Havalimanından kışlaya da aynı şekilde erişim sağlanabilir.
- Havalimanı Telefon Numaraları: 0 358 535 10 16 - 0 358 535 10 17
- Konum: Google Haritalar Üzerinden Gör
Tugay Komutanlığı iletişim bilgileri
- Açık Adres: General Hikmet Akıncı Kışlası, Yazıbağları Mahallesi, Kışla Caddesi 05500, Amasya
- Telefon: 0 358 242 00 24-25-26
- Belgegeçer: 0 358 242 06 85
- Konum: Google Haritalar Üzerinden Gör
Kışla içinde sunulan imkanlar
Amasya 15’inci Piyade Eğitim Tugayına katılım yaparken kimlik kartınız ve sevk evraklarınız yanınızda bulunmalıdır. Kışlada kayıt kabul işlemleri 08:00-17:00 saatleri arasında yapılmakta olup, bu saat diliminde birliklere katılım önerilmektedir. Ayrıca, katılış sırasında askerlerin tüm kanuni istihkakları birlik tarafından karşılanmaktadır.
Kışla içerisinde erbaş ve erler için bankamatik, PTT hizmetleri, kantin, hızlı yiyecek servisleri, gazinolar, oyun salonları ve sağlık tesisleri gibi pek çok olanak sunulmaktadır. Ayrıca, ibadet ihtiyaçları için kışla camisi ve mescitler 24 saat açıktır.
Kışla içi iletişim
Kışlada akıllı telefon kullanımı yasaktır. Bunun yerine, ses ve görüntü kaydetme özelliği bulunmayan kısıtlı tuşlu telefonlar mesai saatleri dışında kullanılabilmektedir. Faturasız hattınızı kışla içinde kısıtlı hatta çevirebilir ve ailelerinizle ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurabilirsiniz.