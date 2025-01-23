Amasya 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde önemli bir eğitim üssü olarak faaliyet gösteriyor. Yazıbağları Mahallesi'nde bulunan bu kışlaya ulaşım kara, demir ve hava yollarıyla mümkün olup, detaylı ulaşım seçenekleri ve kışla içi imkanları bu yazıda ele alıyoruz.

Kara yolu ile ulaşım

Amasya'nın merkezinde yer alan 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, Yazıbağları Mahallesi’nde konumlanmıştır. Türkiye'nin çeşitli illerinden Amasya Otogarına kara yolu ile kolayca ulaşılabilir. Amasya Otogarından şehir merkezine ve oradan da kışlaya belediye otobüsü, dolmuş veya taksi ile erişim sağlanmaktadır. Otogardan kışlaya direkt toplu taşıma seferleri de mevcuttur.

Otogar Telefon Numarası: 0 358 218 80 12

Konum: Google Haritalar Üzerinden Gör

Demir yolu ile ulaşım

Amasya, Samsun ve Sivas güzergâhlarında demir yolu bağlantısı ile de ulaşılabilir. Bu güzergahlarda çalışan trenler, Amasya Tren Garına hizmet verir. Tren garından kışlaya toplu taşıma araçları ile ulaşım mümkündür.

Tren Garı Telefon Numarası: 0 358 218 12 39

Hava yolu ile ulaşım

Amasya Merzifon Havalimanı, şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafededir. Havalimanından şehir merkezine belediye otobüsleri, özel servisler ve taksi ile ulaşım sağlanmaktadır. Merzifon Havalimanından kışlaya da aynı şekilde erişim sağlanabilir.

Havalimanı Telefon Numaraları: 0 358 535 10 16 - 0 358 535 10 17

Konum: Google Haritalar Üzerinden Gör

Tugay Komutanlığı iletişim bilgileri

Açık Adres: General Hikmet Akıncı Kışlası, Yazıbağları Mahallesi, Kışla Caddesi 05500, Amasya

Telefon: 0 358 242 00 24-25-26

Belgegeçer: 0 358 242 06 85

Konum: Google Haritalar Üzerinden Gör

Kışla içinde sunulan imkanlar

Amasya 15’inci Piyade Eğitim Tugayına katılım yaparken kimlik kartınız ve sevk evraklarınız yanınızda bulunmalıdır. Kışlada kayıt kabul işlemleri 08:00-17:00 saatleri arasında yapılmakta olup, bu saat diliminde birliklere katılım önerilmektedir. Ayrıca, katılış sırasında askerlerin tüm kanuni istihkakları birlik tarafından karşılanmaktadır.

Kışla içerisinde erbaş ve erler için bankamatik, PTT hizmetleri, kantin, hızlı yiyecek servisleri, gazinolar, oyun salonları ve sağlık tesisleri gibi pek çok olanak sunulmaktadır. Ayrıca, ibadet ihtiyaçları için kışla camisi ve mescitler 24 saat açıktır.

Kışla içi iletişim

Kışlada akıllı telefon kullanımı yasaktır. Bunun yerine, ses ve görüntü kaydetme özelliği bulunmayan kısıtlı tuşlu telefonlar mesai saatleri dışında kullanılabilmektedir. Faturasız hattınızı kışla içinde kısıtlı hatta çevirebilir ve ailelerinizle ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurabilirsiniz.