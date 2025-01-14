Amasya'da, içinde 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen taşıyan otomobilin sürücüsü ve 2 kişi tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.

Polis kontrol noktasında baskın!

Amasya'nın Taşova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri doğu illerinden batıya düzensiz göçmen taşıyan 34 KF 0494 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin arka koltuğunda 3, bagajda ise 2 Afganistan uyruklu kaçak göçmen bulundu. 800 kilometreden fazla yol kat ettikleri belirlenen göçmenler, Amasya'da gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığına darbe

Otomobilde bulunan 3 kişi, Tokat Erbaa nüfusuna kayıtlı sürücü Cengiz E., Ağrı Hamur nüfusuna kayıtlı Kerem O. ve Iğdır nüfusuna kayıtlı Deniz C., polis tarafından gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında işlem başlatılan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda kullanılan otomobile ise "amaç dışı kullanım" nedeniyle 18.534 TL para cezası kesildi. Kaçak göçmenler ise adli ve idari işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilecek.