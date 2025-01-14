Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon, illegal silah tamiri yapan bir iş yerinde büyük bir silah stoğu ele geçirilmesine yol açtı. Konya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçluluk faaliyetlerinin engellenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan titiz araştırmalar ve istihbarat çalışmaları sonucu, Beyşehir ilçesinde bir iş yerinde yasal olmayan şekilde silah tamiri yapıldığı tespit edildi.

İş yerinde ele geçirilen silahlar ve mühimmat

Jandarma ekipleri belirtilen adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, yasadışı olarak bulundurulan birçok silah ve mühimmat bulundu. Arama sonucunda seri numarası silinmiş 2 adet 9 mm çapında tabanca, 17 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 31 adet kurusıkı fişek, 24 adet farklı marka ve çapta yivsiz av tüfeği ile 20 adet yarı mamül av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma, bu operasyonla birlikte, illegal silah ticaretinin ve silahların yasal olmayan şekilde tamir edilmesinin önüne geçmeyi amaçladı. Baskın sırasında iş yerinde bulunan şahıs, yapılan işlemlerin ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, operasyonu bir başarı olarak değerlendirirken, konuyla ilgili soruşturmanın devam edeceği bildirildi.