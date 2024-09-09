Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Hamit Sobacı ve eşi Kader Sobacı yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Lalezar Caddesi ile İnönü Caddesi'nin kesişiminde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hamide Duyum yönetimindeki 05 HR 421 plakalı araç, 55 SK 481 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Duyum’un kullandığı araç yan yatarken, diğer araçta bulunan Hamit ve Kader Sobacı çifti sıkışarak yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan çift, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında Hamide Duyum yara almadan kurtulurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.