CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Türkiye'nin 18 gündür umutla beklediği küçük Narin Güran'ın ölüm haberinin ardından duygusal bir açıklama yaptı. Yücel, hem Narin'in acısının hem de ülkenin dört bir yanında şehit düşen askerlerimizin üzüntüsünün kalpleri yaktığını vurguladı. Yücel, Kuzey Irak'ta PKK ile girdiği çatışmada şehit düşen Üsteğmen Ömer Fatih Ayar ile Tunceli Ovacık'ta görev sırasında hayatını kaybeden Uzman Çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet diledi.

"Hepsinin acısını derinden yaşıyoruz"

Açıklamasında Narin Güran’ın ölümüyle ilgili de konuşan Yücel, Türkiye'de benzer acıların ne yazık ki sıkça yaşandığını belirterek, “Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir, 3 yaşındaki Müslüme Yağal, İzmir’de komşusu tarafından öldürülen Ceylin Atik, Samsun’da cinsel istismara uğrayan Ecrin bebek... Hepsinin acısını derin bir şekilde yaşıyoruz” dedi. Yücel, bu olaylarda adaletin yerini bulmamasının, gelecekte yaşanacak acıların da önünü açtığını söyledi.

"Hukuk sistemi doğru işleseydi Narin'e kimse dokunamazdı"

Yücel, çocuklara karşı işlenen suçların ve yaşanan kayıpların etkili ve şeffaf bir soruşturmayla ele alınmadığını ifade ederek, "Eğer hukuk sistemi doğru işleseydi, belki bugün Narin’e kimse dokunmaya cesaret edemezdi" diye konuştu. Ayrıca, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini, 6284 sayılı yasanın etkisiz hale getirilmesini ve kadınların nafaka haklarına göz dikilmesini sert bir şekilde eleştirdi. AKP iktidarının söylemleri ve politikalarının toplumsal yozlaşmayı körüklediğini dile getirerek, bu yozlaşmanın çocukları kurban ettiğini belirtti.

"Atatürk sevgisini silemezsiniz!"

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilgili de konuşan Yücel, kırtasiye ve servis fiyatlarının yüksekliği, öğretmen atamalarının yetersizliği ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın tarikatlara şirin görünme çabalarını eleştirdi. Yusuf Tekin’in eğitim sistemini tarikatların taleplerine göre düzenlediğini savunan Yücel, "Bu milletin kalbinden Atatürk sevgisini silemezsiniz. Bu ülke Mustafa Kemal'in gençlerine ve askerlerine emanettir" dedi.

"Bu ülkede hasta olmak ölümle eşdeğer"

Yücel, AKP’nin hazırladığı yeni Orta Vadeli Program'ı da eleştirerek, emeklilik sisteminde yapılacak değişikliklerin dar gelirli vatandaşları daha da zor durumda bırakacağını söyledi. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin hayata geçmesiyle SGK’dan emekli olmanın artık bir şey ifade etmeyeceğini, sağlık sisteminin özelleştirileceğini belirtti. "Bu ülkede hasta olmak artık ölümle eşdeğer" ifadelerini kullanan Yücel, AKP'nin dar gelirli vatandaşlar için zorlayıcı düzenlemeler getirdiğini ve bunun toplumsal çöküşe yol açtığını söyledi.

Yücel, konuşmasını CHP'nin kuruluşunun 101. yılı ve İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlayarak tamamladı ve CHP’nin ulusal bütünlüğün güvencesi olduğunu vurguladı.