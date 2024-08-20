Amasya'nın Suluova ilçesinde, kamyonet arkasına bağlanan bir köpeğin sürüklenerek götürülmesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası Amasya Valiliği devreye girdi ve sürücünün yakalandığını duyurdu.

Bir motosiklet sürücüsü tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köpeğin kamyonetin arkasına bağlanarak uzun süre sürüklendiği görülüyor. Görüntüleri çeken kişi, kamyonet sürücüsüne defalarca “Bu köpeğe eziyet değil mi?” sorusunu yöneltiyor.

Valilikten açıklama

Amasya Valiliği olayın ardından şu açıklamayı yaptı: “Suluova ilçemizde bir köpeğe eziyet edildiğine dair görüntüler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilerek, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli E.A. yakalanmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz tarafından şüpheliye ilgili mevzuatlar doğrultusunda idari yaptırım uygulanmaktadır.”