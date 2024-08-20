Beşiktaş'ın genç forveti Ernest Muçi, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın transfer radarına girdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Aston Villa, Beşiktaş'ta son dönemde performansı dikkat çeken Muçi'yi kadrosuna katmak için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Transfer yönetimin gündeminde

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan ve 4 gol atan 23 yaşındaki Arnavut oyuncu, özellikle Antalyaspor maçında oyuna sonradan girip ağları havalandırarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeterince forma şansı bulamayan Muçi'nin, Premier Lig'e transfer olma ihtimali Beşiktaş yönetiminin de gündeminde.

Beşiktaş, Muçi'yi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Legia Varşova'dan 10 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Aston Villa'nın bu teklifi kabul edilirse, Beşiktaş önemli bir gelir elde edebilir. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.