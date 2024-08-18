Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hava kampüs uygulamasıyla insanlı ve insansız hava araçlarının çeşitli alanlarda iniş kalkış yapabileceğini açıkladı. Türkiye'yi amatör ve sportif havacılıkta önemli merkezlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Uraloğlu, uygulamanın detaylarını paylaştı.

Sivil havacılıktaki büyük adımlar

Bakan Uraloğlu, havacılık sektöründeki gelişmeleri ve yapılan yatırımları vurgulayarak, Türkiye'nin sivil havacılıkta dünya çapında önemli bir oyuncu haline geldiğini ifade etti. Yeni tesisler ve eğitim araçları ile Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin açıldığını belirtti.

Hava kampüslerinin amacı ve uygulama süreci

Hava kampüsleriyle sportif ve amatör havacılığın destekleneceğini belirten Uraloğlu, havaalanlarındaki trafiği hafifletme ve vertiport alanları sunma hedeflerini açıkladı. Uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağı bilgisini verdi.

Başvuru ve izin süreçleri

Başvuruların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yapılacağını belirten Uraloğlu, mevcut iniş şeritlerinin "hava kampüs" olarak tanımlanacağını ve başvuru sürecinde yer seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterleri açıkladı. İzinlerin 3 yıl içinde tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Mania kriterleri ve güvenlik

Uraloğlu, hava kampüslerinin emniyetli bir şekilde kullanılabilmesi için mania kriterlerinin korunması gerektiğini ve inşaatın çevresel etkilerinin denetleneceğini ifade etti. Ticari ve ticari olmayan kullanımlar için ayrı izin sürelerinin uygulanacağını belirtti.