Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 29 Mayıs 2026'ya kadar 25 milyon Amazon hissesi satmayı planlıyor. Satışın bugünkü piyasa değeri yaklaşık 4,8 milyar dolara ulaşıyor.

Jeff Bezos'tan 4,8 milyar dolarlık hisse satışı Hamlesi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı resmi bildirimle yeni bir hisse satış planını duyurdu. Buna göre Bezos, 29 Mayıs 2026'ya kadar 25 milyon adet Amazon hissesini satışa sunacak.

Bu plan kapsamında yapılacak satışın toplam tutarı, Amazon hisselerinin bugünkü piyasa değeri dikkate alındığında yaklaşık 4,8 milyar doları buluyor.

2026'ya kadar kademeli satış planı

SEC'ye yapılan bildirimde, satışların belirli periyotlarla ve kademeli şekilde gerçekleştirileceği belirtildi. Satış süreci 29 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek şekilde planlandı. Bezos'un bu adımı, yatırımcılar tarafından uzun vadeli stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Bezos, Amazon'un en büyük hissedarı olmaya devam ediyor

Jeff Bezos, 2021 yılında Amazon'un CEO'luk görevinden ayrılmıştı. Ancak şirketteki en büyük bireysel hissedar olma konumunu korumaya devam ediyor. Bu yeni satış planı, Bezos'un sahip olduğu toplam Amazon hisselerinin yalnızca belirli bir kısmını kapsıyor.

Bezos daha önce de hisse satışı yapmıştı

Bezos, 2023 yılında da 13,5 milyar dolar değerinde Amazon hissesi satmış ve bu, 2021'den bu yana gerçekleştirdiği ilk büyük hisse satışı olmuştu. Son duyuruyla birlikte, iki yılda satışa konu olan toplam Amazon hissesi tutarı yaklaşık 18,3 milyar dolara ulaşmış olacak.

Piyasa tepkisi ve analist görüşleri

Jeff Bezos'un hisse satış planı, şirketin hisse senedi fiyatlarına doğrudan bir etki yaratmazken, yatırım çevrelerinde bu adımın bir "portföy düzenlemesi" olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Uzmanlar, bu tür satışların büyük yatırımcılar tarafından uzun vadeli yeniden konumlanma amacıyla zaman zaman tercih edildiğini belirtiyor.