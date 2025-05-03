Menderes Belediyesi bünyesinde kurulan Çocuk Tiyatro Akademisi, ilk oyunuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 7-13 yaş arası çocukların eğitim aldığı akademi, 6 Mayıs Salı günü saat 20.30'da “Bir Zamanlar Ünlüydüm” adlı müzikal tiyatro oyununu Menderes Belediyesi Nikah ve Kongre Sarayı’nda sahneleyecek. Oyunun yönetmenliğini Elif Nur Sakal üstleniyor.

Menderes’te bir ilk

Çocuk Tiyatro Akademisi, Menderes’te belediye çatısı altında kurulan ilk çocuk tiyatrosu olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık bir yıldır eğitimlerine devam eden akademi, sanatsever çocuklara sahne deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Akademiye her sezon başında kayıt alınıyor ve duyurular Menderes Belediyesi tarafından yapılıyor.

Başkan Çiçek’ten davet

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, gösteriye dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz her alanda çocukları desteklemek ve onlar için projeler üretmek istiyoruz. Çocuk Tiyatro Akademisi’nde yer alan çocuklarımız uzun süredir bu oyuna hazırlanıyor. Onların bu ilk oyun heyecanını biz de yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu heyecanı birlikte yaşamaya ve çocuklarımızın başarılı performansını birlikte alkışlamaya davet ediyorum.”