Amazon.com.tr, Prime üyelerine özel bir kampanya ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl sonuna kadar Amazon Prime’a üye olan tüm kullanıcılar, ilk üç ay boyunca her ay Prime üyelik ücreti tutarında indirim kuponu kazanacak.

Kampanya, Prime üyeliğini başlatan kullanıcıların ilk alışverişlerinde geçerli olacak ve 39 TL değerindeki promosyon kuponları, satıcısı Amazon.com.tr olan belirli ürünlerde kullanılabilecek. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, Prime üyeliğini başlattıktan sonra üç ay boyunca ayda bir kez, toplamda üç kez indirim kuponunu kullanma hakkı bulunuyor.

Prime üyeleri, bu kampanyanın yanı sıra aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat avantajlarından da yararlanabilecek. Ayrıca, "Çok Al Az Öde" kampanyası kapsamında 500 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 10 ek indirim fırsatı ve Prime Day gibi özel indirim etkinliklerine katılma şansı da sunuluyor.

Prime üyeliği sadece alışveriş avantajlarıyla sınırlı değil. Prime Gaming ile üyeler, ücretsiz oyunlar ve oyun içi içeriklere erişim sağlayabilirken, Prime Video ile ödüllü filmler ve TV dizilerini sınırsız izleme imkanı elde ediyor. Prime Gaming ayrıca, popüler oyunlarda karakter yükseltmeleri, kıyafet ve kaplama gibi içeriklere sahip olma ve Twitch üzerinden bir yayıncıya 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi özel ayrıcalıklar sunuyor.