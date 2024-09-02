İzmir’in Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde ardı ardına cinayet ve gasp olaylarına karışan Bülent Şengün, yıllar önce işlediği bir cinayetten hüküm giymişti. Cezaevinden tahliye olduktan sonra tekrar suç işleyen zanlının, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle bu eylemleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olayın detayları

İzmir’in Torbalı ilçesinde başlayan ve Karabağlar’da devam eden kan donduran olaylar zincirinin sorumlusu Bülent Şengün (37), işlediği suçlarla kenti adeta dehşete düşürdü. Olayların başlangıcı, Şengün’ün taksi şoförü Arif Karabacak’ı gasp edip öldürmesiyle oldu. Ardından, 16 yaşındaki market çalışanı İlayda Algar’ı öldüren Şengün, daha sonra Karabağlar ilçesine geçerek Engin K.’yı da silahla vurarak öldürdü.

Uyuşturucu parası için şiddet saçtı

Torbalı’da üç çocuk babası Arif Karabacak’ın kullandığı 35 AP 582 plakalı taksiye binen Bülent Şengün, Yazıbaşı Mahallesi’ne giderek burada Karabacak’ı ensesinden vurdu ve takside bulunan paraları alarak kaçtı. Kaçış sırasında bir hafif ticari aracı da gasp eden Şengün, Fevzi Çakmak Mahallesi’ne giderek bir markete girdi ve burada soygun girişiminde bulundu. Market çalışanı 16 yaşındaki İlayda Algar’ın direnişi sonucu genç kızı vurdu ve kayıplara karıştı.

Cinayet ve gasp zinciri, Şengün’ün Karabağlar ilçesine geçmesiyle devam etti. Paşaköprü Mezarlığı yakınında bir ATM’den para çeken Engin K.’yı gasbeden ve silahla vuran Şengün, ardından Gümüldür istikametine doğru kaçarken, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylar sırasında uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tespit edilen Şengün, sorgusunda uyuşturucu parası bulmak amacıyla bu eylemleri gerçekleştirdiğini itiraf etti.

20 yıl önce işlediği cinayet

Bülent Şengün’ün suç geçmişi, yaşanan dehşetin boyutunu daha da arttırıyor. 2004 yılında arkadaşı İ.D. ile birlikte, Torbalı’nın tanınmış isimlerinden Salih Şahin’i parası için öldürdüğü ve bu suçtan ömür boyu hapse mahkum edildiği ortaya çıktı. Uzun süre cezaevinde kalan Şengün, tahliye olduktan sonra yeniden suç işlemeye başladı.

İzmir’de üç kişiyi hayattan kopardı

Bülent Şengün’ün işlemiş olduğu suçlar sonucu Arif Karabacak ve Engin K. hayatını kaybederken, market çalışanı İlayda Algar’ın ise hayati tehlikesi devam ediyor. Ayrıca Şengün’ün, daha önce bir akaryakıt istasyonunda 10 bin TL gasp ettiği ve Ali S.’yi tehdit ederek darp ettiği öğrenildi.

Polis, yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.