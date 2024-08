Amazon Prime Gaming, Ağustos 2024'te üyelerine sunduğu ücretsiz oyunlarla yine dikkat çekiyor. Bu ayın listesi, oyunculara geniş bir yelpazede oyun deneyimi sunuyor. Öne çıkan bazı oyunlar arasında Deus Ex: Mankind Divided, Tomb Raider: The Angel of Darkness, Baldur's Gate II: Enhanced Edition, ve Loop Hero gibi popüler yapımlar yer alıyor.

İşte Ağustos 2024'ün ücretsiz oyunlarının tam listesi:

[GOG Code] - Taktiksel çatışmalara giren bir korsan mürettebatını yönetin. Deus Ex: Mankind Divided [GOG Code] - Deneyimli gizli ajan Adam Jensen olarak büyük bir komployu çözün.

[GOG Code] - Lara Croft'un karanlık ve zorlu bir yolculuğuna tanıklık edin. Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles [GOG Code] - Lara Croft'un gençlik yıllarından Mısır'a uzanan maceralarına katılın.

[Amazon Games App] - Bilinçli robotların yaşadığı bir dünyada Kai'nin macerasına atılın. South of the Circle [GOG Code] - Siyasi bir çatışmanın ortasında derin bir ilişki hikâyesini keşfedin.

[Epic Games Store] - Kahramanınızı döngüler boyunca yönetirken düşmanları ve binaları yerleştirin. Trek to Yomi [Epic Games Store] - Genç kılıç ustası Hiroki olarak trajik bir yolculuğa çıkın.

[Amazon Games App] - Büyülü bir kraken ile dünyayı kurtarmak için arkadaşlar edinin. Baldur's Gate II: Enhanced Edition [Amazon Games App] - Kahraman grubunuzu toplayın ve destansı bir maceraya atılın.

[Amazon Games App] - Gizli planları ortaya çıkarırken hayatınızı geri kazanın. Hard West 2 [GOG Code] - Vahşi Batı dünyasında düşmanlarınıza karşı stratejik savaşlar verin.

[GOG Code] - Zalim bir diktatöre karşı kılıç dövüşü ve hiciv dolu bir maceraya atılın. Stray Gods: The Roleplaying Musical [GOG Code] - Modern bir fantezi dünyasında, bir rol yapma müzikalinde seçimlerinizi yapın.

(22 Ağustos'tan itibaren) [Amazon Games App] - Gerçeküstü çevrenizi keşfedin ve canlı silahlarla düşmanları alt edin. KeyWe (22 Ağustos'tan itibaren) [Epic Games Store] - İki küçük kivi kuşu olarak bir postanede iş birliği yapın.

(22 Ağustos'tan itibaren) [Amazon Games App] - İnsan zihninde geçen müzikal karşılaşmalara katılın. Spells & Secrets (22 Ağustos'tan itibaren) [GOG Code] - Büyülerinizi kullanarak macera dolu bir rogue-lite deneyimi yaşayın.

(22 Ağustos'tan itibaren) [Amazon Games App] - Goblin ordularıyla savaşın ve ikizlerin destansı yolculuğuna katılın. Arcade Paradise (29 Ağustos'tan itibaren) [GOG Code] - Bir çamaşırhane işletmesini bir arcade cennetine dönüştürün.

(29 Ağustos'tan itibaren) [GOG Code] - Gizemli koşullarda kaybolan iş arkadaşınızı bulmak için paralel bir boyutta keşfe çıkın. The Collage Atlas (29 Ağustos'tan itibaren) [Amazon Games App] - Tamamen elle çizilmiş bir dünyada eşsiz bir yolculuğa çıkın.