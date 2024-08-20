İzmir’in Buca ilçesinde, tehlikeli bir şekilde U dönüşü yapan araç sürücüsü G.T., polis ekiplerine hakaret edip, ekip aracının aynasını kırdı ve polise yumruk attı. Olay, Menderes Caddesi ile Koşuyolu Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Polis memuruna yumruk attı

İddiaya göre, 03 AET 894 plakalı aracı kullanan G.T., tehlikeli bir U dönüşü yaparak trafikte risk oluşturdu. Bu hareketi fark eden polis ekipleri, aracı durdurdu ve sürücüyü kontrol etmeye başladı. Ancak, G.T. polis ekiplerine sözlü hakarette bulundu. Sürücü, sinirle polis aracının aynasını kırdı ve bir polis memuruna yumruk attı.

Şüpheli adliyeye sevk edilecek

Polis ekipleri, durumu kontrol altına alabilmek için biber gazı kullandı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler, G.T.’yi gözaltına alarak, sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Ardından şüpheli, ifadelerinin alınması için polis merkezi amirliğine sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından G.T.’nin mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.