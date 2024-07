Amazon Prime Gaming, üyelerine bu ay beklenmedik bir sürpriz yaparak birkaç ay önce piyasaya çıkan AAA oyunları ücretsiz olarak sunacağını açıkladı. Prime Gaming'in duyurusuna göre, Suicide Squad: Kill the Justice League 16 Temmuz'dan itibaren üyeler için ücretsiz olacak. Bu oyun, bu ay sunulacak ekstra oyunlardan sadece bir tanesi.

Ücretsiz sunulacak diğer oyunlar

16 Temmuz'da Suicide Squad: Kill the Justice League ile birlikte, Chivalry 2 ve Rise of the Tomb Raider da Prime Gaming üyelerine ücretsiz olarak sunulacak. Ancak bu üç büyük oyun, sadece kısıtlı bir süre için kütüphanenize eklenebilecek. Oyunları kütüphanelerine eklemek isteyen oyuncular, 48 saat içinde bu işlemi gerçekleştirmek zorunda.

Diğer ücretsiz oyunlar

Prime Gaming'in bu ay içerisinde sunacağı diğer ücretsiz oyunlar ise şöyle:

Deceive Inc.

Tearstone: Thieves of the Heart

The Invisible Hand

Forager

Card Shark

Heaven Dust 2

Soulstice

Wall World

Hitman Absolution™

Call of Juarez: Bound in Blood

Call of Juarez

STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ II — The Sith Lords

Alex Kidd in Miracle World DX

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Samurai Bringer

Suicide Squad eleştiri almıştı

Suicide Squad: Kill the Justice League Şubat ayında piyasaya sürülmüş ve oynanış mekanikleri ile bazı oyuncular için fazla 'renkli' öğelere sahip olduğu için genelde karışık yorumlar almıştı. Ancak, Prime Gaming üyeleri için bu oyun ücretsiz sunularak, daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşma şansı bulacak.

Chivalry 2, ortaçağ savaşlarına dayalı aksiyon dolu bir oyun olup, oyunculara epik savaşlar yaşatıyor. Rise of the Tomb Raider ise ikonik karakter Lara Croft'un yeni maceralarını konu alan ve büyük beğeni toplayan bir aksiyon-macera oyunu.