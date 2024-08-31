Türkiye'deki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için Amazon'da satış yapma fırsatı büyük bir başarı yakaladı. 2023 yılında Amazon üzerinde satış yapan Türk KOBİ'lerinin sayısı, geçen yıla göre yüzde 10'un üzerinde artış göstererek 50 binin üzerine çıktı. Satılan ürün sayısı ise dikkat çekici bir şekilde yüzde 35 artarak 30 milyonu geçti. Bu rakam, Türkiye'deki KOBİ'lerin Amazon üzerinden dakikada 60 ürün sattığı anlamına geliyor.

Amazon'un Türkiye'deki yatırımları ve ekonomik etkisi

Amazon'un Türkiye'deki etkisi, İstanbul'un Tuzla ilçesinde 2022 yılında açtığı yaklaşık 100 milyon dolar yatırımla faaliyete geçen ilk lojistik merkeziyle daha da belirginleşti. Şirket, KOBİ'lere sunduğu desteklerle yerel kalkınmayı desteklerken, bu durum satış verilerine de yansıdı.

İhracat hacmi ve ülke dağılımı

2023 yılında Amazon üzerinden ihracat yapan Türk KOBİ'lerinin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 65'ten fazla artışla 35 binin üzerine çıktı. Bu dönemde yapılan ihracat miktarı ise 21 milyar TL'ye ulaştı. KOBİ'lerin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ABD ilk sırada yer aldı. ABD'nin ardından Kanada, Meksika, Birleşik Krallık ve Almanya da önemli ihracat pazarları arasında bulunuyor.

Ürün kategorileri ve istihdam yaratma

Amazon aracılığıyla yurtdışına ihraç edilen ürünler geniş bir yelpazeye sahipken, ev eşyaları, güzellik ürünleri, spor malzemeleri ve mutfak eşyaları öne çıkıyor. Ayrıca, Amazon'da satış yapan Türk KOBİ'leri, 2023 yılında 50 binin üzerinde kişiye yeni istihdam fırsatları sağladı.

Amazon lojistik hizmetleri ve KOBİ destekleri

Amazon'un lojistik hizmetlerini kullanan Türkiye'deki KOBİ'lerin sayısı geçen yıl 15 binin üzerine çıktı. Amazon Lojistik hizmeti, KOBİ'lerin ürünlerini anlaşmalı lojistik merkezlerinde depolayarak, ürünleri hazırlama ve gönderme süreçlerini Amazon'un üstlenmesini sağladı. Ayrıca, siparişler için yerel dillerde müşteri hizmetleri sunuldu.