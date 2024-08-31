Bu yıl 93’üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı, teknoloji temasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, ilk gününde binlerce kişiyi misafir etti. Açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı. Fuarın açılışı kurdele kesimiyle yapıldı, ardından stantlar gezildi.

Bayraklı Belediyesi standı büyük ilgi gördü

Belediyeler sokağında yer alan Bayraklı Belediyesi standı, ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştı. Standda, Bayraklı’nın tarihi, kültürel zenginlikleri ve belediyenin projelerinin yanı sıra zumba, jimnastik, satranç, robotik kodlama, halk oyunları, astronomi ve görsel sanatlar gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Özellikle VR gözlükle Anıtkabir ziyareti ve soğuk heykel gösterisi, katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Bayraklı Emek Dünyası Kadın Kooperatifi üyeleri de el emeği ürünlerini sergileyerek fuara renk kattı.

“Fuar kültürünü yaşatmalıyız”

Fuarda stantlarını ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, düzenlenen etkinlikleri izleyip atölyelere katıldı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Önal, “İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Fuar kültürümüzü yaşatmalı ve daha da büyütmeliyiz. Bayraklı Belediyesi olarak bu yıl da ilçemizi en iyi şekilde temsil ediyor, Bayraklı’nın tarihini, kültürünü ve potansiyelini tanıtmak için fuarın coşkusunu ziyaretçilerimize sunuyoruz. Herkesi 9 Eylül’e kadar standımıza bekliyoruz” dedi.