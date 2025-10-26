Tokat Turhal Kavşağı’nda vakaya giderken cip ile çarpışan ambulans devrildi; sürücü ve 2 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı.
Ambulans kaza yaptı
Tokat çevre yolu üzeri Turhal Kavşağı’nda akşam saatlerinde bir ambulans kaza yaptı. Vakaya giderken Z.K. yönetimindeki 60 MB 922 plakalı ambulans, kavşakta yeşil ışıkta geçiş yapan A.Ş. idaresindeki 60 ABD 162 plakalı cip ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yatarak devrildi. Kazada ambulans sürücüsü ile 2 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.