İzmir Dikili açıklarında lastik bottaki 38 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildikten sonra Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir’de 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içinde bulunan 38 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edilerek göçmenleri kurtardı.
İzmir’i yasa boğan olay: Foça’da sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu toprağa verildi
İçeriği Görüntüle
Düzensiz göçmenler, güvenlik kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yetkililer, göçmenlerin sağlık ve güvenlik durumunun kontrol altında olduğunu belirtti.