Ambulansların acil durumlara hızla müdahale edebilmesi için hayata geçirilen "fermuar sistemi", acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırıyor. 112 Acil Sağlık İstasyonu'ndan 90 saniyede çıkan ambulanslar, emniyet şeridi bulunmayan ve ikiden fazla şeritli yollarda, sağdaki araçların sağa, soldakilerin ise sola yanaşarak ambulansın orta kısımdan geçiş yapmasına olanak tanıyor. Bu sistem sayesinde acil hastalara daha hızlı ulaşılabiliyor.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Esenboğa Havalimanı'nda paramedik olarak görev yapan Seyit Asker, fermuar sisteminin sağlık hizmetlerinde kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Bir dakika bizim için çok kritik ve hasta için de çok önemlidir. Her bir dakika, hastanın yaşam şansından yüzde 10 oranında çalmak demektir,” dedi.

Sürücülere duyarlı olma çağrısı

Fermuar sisteminin daha geniş bir kitleye yayılması için çeşitli kampanyalar düzenlendiğini ifade eden Asker, trafikte sürücülerden bu sisteme duyarlı olmalarını istedi. “Ambulans sireni duyduğunuzda panik olmayın. Sirenin nereden geldiğini anlamaya çalışın ve uygun şekilde yol açın,” diyerek, sürücülerin dikkatli olmalarının hayati önem taşıdığını belirtti.

Asker, “Unutmayın, bir sonraki gittiğimiz vaka sizin anneniz veya babanız olabilir,” diyerek tüm sürücüleri acil durumlarda ambulanslara yol açmaya davet etti.