Trendyol 1. Lig takımlarından Amedspor'un Başkanı Aziz Elaldı, İzmir’de aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirdi. Amedspor tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından Başkan Elaldı’nın Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edilen Elaldı’nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Amedspor, başkana geçmiş olsun dileklerini ileterek, tedavi süreciyle ilgili detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Paylaşımda, "Başkanımız Sayın Aziz Elaldı, İzmir’de aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirmiştir.

Kazanın ardından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırılan başkanımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edilmiş olup, hastanede tedavisi devam etmektedir. Detaylar kamuoyuyla daha sonra paylaşılacaktır.

Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

Amedspor Yönetim Kurulu" cümlelerine yer verildi.