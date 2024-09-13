İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş Kavşağı’nda yapımı devam eden yaya üst geçidi çalışması kapsamında, 14 Haziran 2024 tarihinde gece saatlerinde Balçova istikametine giden trafik akışında düzenleme yapılacağını duyurdu. Gece boyunca trafik akışı tek yönlü olarak sağlanacak.

Gece boyunca trafik düzenlemesi

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Karataş Kavşağı’nda devam eden yaya üst geçidi çalışmaları nedeniyle 14 Haziran 2024 günü saat 01:00 - 05:30 arasında Balçova istikametine giden araç trafiği, kavşak içerisinde kara tarafına yönlendirilerek tek yönlü bir şekilde sağlanacak. Bu saatlerde güzergahı kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Trafik akışı tek yönlü sağlanacak

Gece boyunca trafik, hem gidiş hem de geliş yönü için aynı şeritten ilerleyecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, yolun normal trafik akışına tekrar açılacağı belirtildi. Emniyet yetkilileri, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Sürücüler uyarıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü, güzergahı kullanacak olan sürücülerden, trafik düzenlemelerine dikkat etmelerini ve gece çalışması sırasında oluşabilecek olası gecikmelere karşı tedbirli olmalarını istedi. Ayrıca, çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için, sürücülerden trafik kurallarına uyma konusunda hassasiyet göstermeleri talep edildi.