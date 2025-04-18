Amedspor ile Çorum FK, 19 Nisan’da Trendyol 1. Lig’de karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve platform bilgileri haberimizde!
Amedspor vs Çorum FK maçı hangi kanalda saat kaçta? (19 Nisan 2025)
Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Amedspor ile Çorum FK, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00’da başlayacak. Maç, Bein Sports Max 2 ve tabii Spor 6 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Amedspor-Çorum FK maçı yayın bilgileri
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Bein Sports Max 2: Digiturk 83, Kablo TV 237 numaralı kanallarda, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli izlenebilir.
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tabii Spor 6: Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
Amedspor-Çorum FK maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Saat: 19:00
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Stad: Diyarbakır Stadyumu, Diyarbakır