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Roma vs Verona maçı saat kaçta hangi kanalda?

Roma vs Verona maçı saat kaçta hangi kanalda?

tabii Spor 6: Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

Bein Sports Max 2: Digiturk 83, Kablo TV 237 numaralı kanallarda, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli izlenebilir.

Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Amedspor ile Çorum FK, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00’da başlayacak. Maç, Bein Sports Max 2 ve tabii Spor 6 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Amedspor ile Çorum FK, 19 Nisan’da Trendyol 1. Lig’de karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve platform bilgileri haberimizde!

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