Monza ile Napoli 19 Nisan’da Serie A’da karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve platform bilgileri haberimizde!
Monza vs Napoli maçı hangi kanalda saat kaçta? (19 Nisan 2025)
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Napoli, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Monza'daki Brianteo Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Monza-Napoli maçı yayın bilgileri
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S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
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S Sport 2: Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
Monza-Napoli maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Saat: 19:00
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Stad: Brianteo Stadyumu, Monza
Kaynak: HABER MERKEZİ