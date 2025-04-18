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West Ham-Southampton maçı hangi kanalda, saat kaçta?

West Ham-Southampton maçı hangi kanalda, saat kaçta?

S Sport 2: Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Napoli, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Monza'daki Brianteo Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Monza ile Napoli 19 Nisan’da Serie A’da karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve platform bilgileri haberimizde!

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