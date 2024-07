İbrahim Tatlıses, Harbiye'de verdiği konserde gözyaşları içinde kalbinden ameliyat olacağını açıklamıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonu başarıyla tamamlayan ve hızla toparlanan Tatlıses, hayranlarını rahatlattı.

"4 günde taburcu oldu"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, ameliyat günü yaşananları anlattı. Prof. Dr. Yazıcıoğlu, “Zor bir operasyondu, iki damar da tıkalıydı. Adeta karşımızda iki Azrail vardı” dedi. Bu ciddi ameliyatın ardından dört saat sonra odasında lahmacun yiyen Tatlıses, dört gün sonra taburcu oldu ve bir hafta sonra Bodrum’da konser verdi.

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses’in ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Yazıcıoğlu, operasyon sırasında diğer doktorlarla birlikte Tatlıses’in şarkılarını söylediklerini ifade etti. Tatlıses’in, taburcu olduktan sonra gözyaşlarını tutamayarak “Allah bitti demeden bitmez” dediğini hatırlatan Yazıcıoğlu, sanatçının geliş anında ani ölüm ve kalp krizi riski olduğunu belirtti.

"İki azrail karşımızdaydı"

Yazıcıoğlu, “Kalp damarı yüzde 95 tıkalıydı, bu büyük bir sürpriz oldu. İki damar tıkalıydı, karşımızda adeta iki Azrail vardı. Birisi yüzde 95, diğeri ana damarın girişinde yüzde 70 tıkalıydı. Kapak yerleştirmek de çok riskli bir işlem. Her an her şey olabilirdi” dedi.

Lahmacun istedi

Tatlıses’in ameliyat sonrası iyileşme sürecine hızla girmesi sağlık ekibini de memnun etti. Prof. Dr. Yazıcıoğlu, ameliyatın ardından Tatlıses’in odasında lahmacun yediğini ve kendisini de davet ettiğini anlattı. “Operasyon esnasında Tatlıses’in şarkılarını söyledik. Uyandığı esnada birlikte 'Mavi Mavi' türküsünü söyledik. Mükemmel bir sonuca ulaştığımızda alkışladık. Kendine geldiğinde, ameliyatın güzel geçtiğini söylediğimizde ağlamaya başladı. İlk söylediği söz ‘ailem’ oldu” diye konuştu.