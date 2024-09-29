Hemşire Mine Ayçetin, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endoskopi Ünitesi'nde, ameliyatsız tüp mide yöntemiyle sadece 10 günde 6 kilo vererek, toplamda 20 kilo kaybetmeyi umuyor. Doğum sonrası aldığı kilolardan kurtulmak amacıyla 3,5 yıl boyunca diyet ve egzersiz yapan Ayçetin, istediği sonuca ulaşamayınca obeziteye bağlı sağlık sorunları ile karşılaştı.

Endoskopik tüp mide uygulaması

Mine Ayçetin, bu süreçte Hacettepe Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalından Doç. Dr. Cem Şimşek’e başvurdu. Dr. Şimşek, Harvard Üniversitesi'nde ameliyatsız kilo kaybettirici işlemler konusunda eğitim aldı ve Ayçetin’e endoskopik tüp mide yöntemini önerdi. Bu uygulama, ağız yoluyla midenin küçültülmesini sağlamakta ve vücutta herhangi bir kesi yapılmadan gerçekleştiriliyor.

İşlemin avantajları neler?

Doç. Dr. Cem Şimşek, uygulamanın yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirterek, "Bu yöntem sayesinde hastalar, gün içinde taburcu olabiliyor ve 3. günden itibaren işlerine dönebilirler," dedi. Ayrıca, dikişlerin dayanıklı olması nedeniyle hastaların kaybettikleri kiloyu uzun yıllar koruyabileceklerini vurguladı.

Obezite hastaları için cazip seçenek

Dr. Şimşek, bu yöntemin obezite problemi yaşayan hastalar için cazip bir seçenek olduğunu ifade ederek, "Bu uygulama, hem komplikasyon riskinin az olması hem de hastaların hayata daha erken dönmesi açısından önemli bir alternatif sunuyor. Ülkemizin sağlık turizmine de katkı sağlamasını bekliyoruz," diye ekledi.

Mine Ayçetin’in deneyimi

Ayçetin, işlem sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu ve hemen işine döndüğünü belirtti. "İlk gün biraz ağrım oldu, fakat sonrasında bulantı ya da kusma gibi sorunlar yaşamadım. İlk 5-6 gün sıvı diyet uyguladım, ardından katı gıdalara geçtim. Şu anda 10 günde 6 kilo verdim ve bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. 1 yıl içinde ortalama 20 kilo kaybetmeyi bekliyorum" ifadelerini kullandı.