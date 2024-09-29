Eğitime destek sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, her yaştan sporcu ve gönüllü koşucu katıldı. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da bu anlamlı etkinliğe katılarak koşuya destek verdi.

Doğa ile iç içe bir atmosferde düzenlenen koşuda, profesyonel ve amatör sporcular bir araya gelerek eğitimin toplum için önemine dikkat çekti. UREV'in bu organizasyonu, sadece sporseverler için değil, eğitim konusunda toplumsal bilinç oluşturmak adına da önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Selçuk Balkan'dan eğitime destek mesajı

Koşu öncesi bir konuşma yapan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, eğitimin toplumun geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Balkan, "Eğitim, her şeyin temelidir. UREV'in düzenlediği bu anlamlı koşuya katılarak, eğitime katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu tür etkinliklerin sürekli olarak düzenlenmesini diliyorum," dedi.

Madalya ve ödüller

Etkinlik boyunca hem spor hem de toplumsal dayanışma ön plandaydı. Koşunun sonunda, katılımcılara başarılarından ötürü madalyalar ve çeşitli ödüller takdim edildi. Hem sporla ilgilenenler hem de eğitime gönül verenler için anlamlı bir gün olan Bir'İZ Koşusu, Urla’da farkındalık yaratmayı başardı.