Washington Post'tan Andrew Van Dam ve ekibinin yaptığı araştırmaya göre, Amerikalılar Google’da en çok böcek ve hayvan öldürmeyle ilgili aramalar yapıyor. Andrew ve ekibi, bu alışkanlıkların Amerikan kültürünün derinlerinde yatan bazı eğilimleri yansıttığını düşünüyor. Google aramalarında böcekleri öldürme yöntemleri, özellikle karıncalar, pireler ve sinekler üzerine yoğunlaşıyor. Karıncalara yönelik aramalar genellikle Mayıs ve Haziran aylarında zirve yaparken, yazın ilerlemesiyle birlikte pire ve sineklerle ilgili aramalar artıyor.

Evcil hayvanlar da en çok aratılanlarda

Böceklerin yanı sıra, özellikle Güney bölgelerinde kertenkele ve kurbağa öldürmeyle ilgili aramalar da dikkat çekiyor. Bununla birlikte, daha endişe verici bir bulgu, bazı kullanıcıların "nasıl köpek öldürülür" ve "nasıl kedi öldürülür" gibi sorgularla evcil hayvanları hedef alması. Bu tür aramaların yüksek sayılarda olması, toplumun bazı karanlık yönlerini ortaya çıkarıyor.

Veriler, insanların evlerinde veya bahçelerinde karşılaştıkları canlılarla ne yapacaklarını bilemediklerinde, öldürme yolunu tercih ettiklerini gösteriyor. Amerika genelinde yapılan bu aramaların coğrafi dağılımı da dikkat çekici; Güney eyaletlerinde karınca ve pireler, Kuzey eyaletlerinde ise sineklerle ilgili aramalar öne çıkıyor.

Araştırmanın sonucu, insanların bu alışkanlıklarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve toplumun canlılarla olan ilişkisini yeniden düşünmeye zorlayan bir tablo çiziyor.