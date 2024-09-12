Hastalıkların kokularından teşhis edilmesi, tıp dünyasında hızla gelişen bir alan haline geliyor. BBC Türkçe'nin haberine göre, vücudun farklı hastalıklara yanıt olarak çeşitli kimyasal bileşenler salgıladığını ve bu kimyasalların farklı kokularla ilişkilendirilebileceğini ortaya koyuyor. Bu yöntem sayesinde özellikle kanser gibi erken teşhisi zor olan hastalıklar, koku analiziyle daha kolay saptanabilecek.

Bilim insanları, kanser ve diğer hastalıkların teşhisinde koku analizinin kullanıldığı çeşitli çalışmalar yürütüyor. Örneğin, kanserli hücrelerin metabolizmasının sağlıklı hücrelerden farklı olduğu ve bu farkın koku yoluyla tespit edilebileceği belirtiliyor. Pennsylvania Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda, köpekler, yumurtalık kanseri dokularını yüzde 90 doğrulukla ayırt edebiliyor. Köpeklerin bu hassasiyeti, ilerleyen dönemde koku algılayan cihazların geliştirilmesine öncülük edebilir.

Elektronik burun teknolojisi

Bu alandaki en önemli gelişmelerden biri de “elektronik burun” teknolojisi. Bu cihaz, köpeklerin güçlü koku alma yeteneğini taklit ederek, insan burnunun fark edemeyeceği kadar hafif kokuları bile algılayabiliyor. Gelecekte bu cihazların hastanelerde yaygın olarak kullanılması, kanser gibi hastalıkların erken teşhisi açısından büyük bir avantaj sağlayacak.

Uzun vadede, tansiyon aletleri gibi yaygın olarak kullanılabilecek bu tür cihazlar, evde dahi erken teşhisi mümkün kılacak ve sağlıkta devrim yaratacak.