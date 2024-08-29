ABD’den şaşırtıcı vize kararı

Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi sorunları gündemdeyken, ABD'den gelen vize kararı şaşkınlık yarattı. ABD, 2026 yılına kadar Türkiye’ye vize vermeyecek.

Vize randevuları tıkandı

ABD'nin aldığı bu karar, Türk vatandaşlarının vize randevularında ciddi tıkanmalara yol açtı. Vize başvuruları büyük oranda reddedilirken, randevular 2026’ya kadar ertelendi.

İkili ilişkiler gergin

ABD'nin Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurma kararı, son yıllarda iki ülke arasındaki bozulan ilişkilerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, vize sürecini daha da zorlaştırdı.