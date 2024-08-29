Vali Dr. Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biri olan bu tarihi zaferi coşkuyla kutladı. Elban, "Şanlı ordumuzun Anadolu'daki düşman işgaline son verişini bir kez daha büyük gururla anıyoruz," ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yazılan destan

Tarihimizin en büyük zaferlerinden birine giden meşakkatli yolculuğun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aziz milletimizin inancı ve kararlılığı sayesinde gerçekleştirildiğini belirten Elban, "Her türlü yoksunluğa ve zorluğa rağmen, bu kahramanlıklar bir destana dönüşmüştür," dedi.

Büyük Taarruz ile uluslararası arenada başarı

Büyük Taarruz’un, Kurtuluş Savaşımızın sonunu getirmesi yanında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin uluslararası arenada tescil edilmesini sağladığını vurgulayan Vali Elban, "Mudanya ve Lozan'da bağımsızlığımız ve toprak bütünlüğümüz tanınmış, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır," diye ekledi.

Ulusal birlik ve beraberlik mesajı

Elban, Büyük Taarruz'un sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda Türk halkının yıllarca süren savaşlar sonucunda tükenme noktasına gelen moralini yükselttiğini, ulusal birliği pekiştirdiğini ve bağımsızlık inancını güçlendirdiğini belirtti. "30 Ağustos'ta kazanılan bu emsalsiz zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinde yeni ve söz sahibi bir aktör olarak tanınmasını da sağlamıştır."

Minnetle anıyoruz

Son olarak, Vali Elban, "30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyorum," diyerek sözlerini tamamladı. Aziz milletimizin ve İzmirli hemşehrilerinin Zafer Bayramı'nı kutlayan Elban, "Saygı ve sevgilerimi sunuyorum," dedi.