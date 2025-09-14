Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin (EMİB) geleneksel hale gelen “Doğal Taş Gala Gecesi”, bu yıl tarihi Laodikeia Antik Kenti’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleştirildi. Geceye, doğal taş sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan AMORF Doğal Taş Proje Tasarım Yarışması ve İhracatın Yıldızları Ödül Töreni damga vurdu.

Bu yıl “Taşa Sanat Kat” temasıyla beşincisi düzenlenen yarışmada, 221 proje arasından birincilik ödülünü Sediment projesiyle Name Naz Ölmez kazandı. İkincilik ödülünü Spinstone projesiyle Güçlen Tekeli, üçüncülüğü ise Kent Çeşmesi projesiyle Tolga Gündoğdu ve Setenay Kamazoğlu Kızıl elde etti. Jüri Özel Ödülleri ise Ümit Kazan, Ekim Güney Öztürk ve Oğuzhan Çetinkaya’ya verildi.

“Dünya Üçüncüsüyüz”

Geceye katılan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye’nin 2025 yılının ilk sekiz ayında 178,1 milyar dolarlık ihracata ulaştığını belirtti. Madencilik sektörünün 6,2 milyar dolarlık pay ile önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Kılıçkaya, “Doğal taş sektöründe 2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle dünyada üçüncü sıradayız. Bu başarı, ihracatçılarımızın emeğinin ve vizyonunun bir sonucudur. Tasarım gücümüzü artırarak daha katma değerli ihracata odaklanacağız.” dedi.

EMİB Başkanı Alimoğlu: “Antik Kentlerde Buluşmaya Devam Edeceğiz”

EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, doğal taşın sanatla buluştuğu bu özel gecede emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Yarışmamızı, doğal taşlarımızın en güzel şekilde sergilendiği antik kentlerde düzenlemekten büyük gurur duyuyoruz. Bu yıl 221 başvuru aldık ve çok değerli tasarımlar arasından kazanan projeleri belirledik.” diye konuştu.

Türkiye’nin madencilik ihracatında ilk altı ayda yüzde 1’lik artışla 2,9 milyar dolara ulaştığını kaydeden Alimoğlu, “Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak yüzde 10 artışla 685 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ancak kur ve enflasyon arasındaki makas, enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş sektörümüzün rekabet gücünü zorlamaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Doğal Taş İhracatı Yükseliyor

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye’nin doğal taş ihracatında bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 5,5 artışla 1 milyar 325 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Denizli’nin bu ihracattan %6’lık pay aldığını belirten Memişoğlu, “AMORF gibi yarışmalar, tasarım gücümüzü geliştirerek doğal taşın katma değerini yükseltiyor.” dedi.

Geceye Yoğun Katılım

Törene, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri Nilgün Ök ve Yasin Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sektör temsilcileri, ihracatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Gala gecesi, antik kentin tarihi dokusu eşliğinde ödül töreniyle sona ererken, doğal taş sektörünün geleceğine yön verecek tasarımlar büyük beğeni topladı.