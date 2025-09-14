CHP’nin kritik Kurultay Davası öncesinde düzenlenecek “Büyük Ankara” mitingi öncesi CHP Gençlik Kolları, Güvenpark’tan Tandoğan Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte, “Kayyuma karşı omuz omuza” ve “Kayyumlar gidecek, biz kalacağız” sloganları atıldı.

Yürüyüş ve destekçiler

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, PM üyesi Berkay Gezgin ve çok sayıda genç, yürüyüşe katıldı. Katılımcılar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu CHP’li belediye başkanları ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun resimlerinin bulunduğu pankartlar taşıdı.

Polis barikatı aşıldı

Yürüyüş güzergahında polis barikatı kurularak yürüyüşün önlenmeye çalışıldığı bir nokta oldu. CHP Gençlik Kolları üyeleri barikatı aşarak yürüyüşünü tamamladı.

Miting alanı

Tandoğan Meydanı miting için tıklım tıklım doldu. Katılımcılar Türk bayraklarıyla alana akın etti. CHP’nin 81 il başkanı da mitinge katılım gösterdi.

Sloganlar ve mesajlar

Yürüyüş boyunca “Cumhurbaşkanı İmamoğlu”, “Hak, hukuk, adalet”, “İsyan, devrim, özgürlük”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” ve “Kayyumlar gidecek, biz kalacağız” sloganları atıldı. CHP Gençlik Kolları’nın yürüyüşüne Halkın Kurtuluş Partisi ve DİSK Genel-İş Sendikası da destek verdi.