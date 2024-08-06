Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan Amundi'nin Gelişen Piyasalar Sabit Gelirler Eş Başkanı Sergei Strigo, Türkiye'nin ekonomik görünümü ve enflasyon tahminleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Strigo, Türkiye'deki enflasyonun yıl sonuna kadar önemli ölçüde düşmesini öngördüklerini ifade etti.

Türkiye ekonomisine yatırım stratejileri

Strigo, Türkiye'de tahvil yatırımlarının özellikle Türk Lirası ve kısa vadeli yerel tahviller açısından cazip olduğunu belirtti. Mevcut ekonomik politikaların ve uygulayıcı ekibin güvenilir olduğunu vurgulayan Strigo, getiri eğrisinin tersine dönmesiyle kısa vadeli pozisyonların yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

"Enflasyonun önemli ölçüde düşeceğine dair işaretler görmek istiyoruz. Şu anda enflasyon beklentilerden daha fazla gerilemiş durumda ve uzun vadeli getiri eğrisinin de cazip hale gelip gelmeyeceğini göreceğiz," diyen Strigo, Türk varlıklarına yönelik yaklaşımının orta vadede olumlu olduğunu söyledi.

Yatırım perspektifleri

Strigo, önümüzdeki birkaç ay boyunca mevcut pozisyonlarını koruyacaklarını ve finansal getirilerin cazip olması nedeniyle orta vadeli bir bakış açısına sahip olacaklarını ifade etti. Yatırımlarının Türk varlıklarına yönelik olarak orta vadede devam edeceğini ve makroekonomik politikaların bu süreçte etkili olacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizleri

Strigo, TCMB'nin faiz indirimleri konusunda ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediğini ve enflasyondaki keskin düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda faiz indirimi için bir alan yaratabileceğini belirtti. Ancak, faiz indirimi sürecinin veri odaklı ilerleyeceğini ve piyasanın bu sürece paniğe kapılmadan yaklaşacağını ifade etti.

Enflasyon tahminleri

Amundi'nin yaptığı analizler doğrultusunda, Türkiye'de temmuz ve ağustos aylarında enflasyonun yüzde 50 seviyesine düşmesi bekleniyor. Yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 40 ila 45 bandına gerilemesi öngörülüyor.

Diğer büyük yatırım bankalarının da enflasyon tahminleri benzer bir trendi işaret ediyor. Örneğin, J.P. Morgan ve Goldman Sachs Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminlerini düşürürken, Barclays ve Deutsche Bank da güçlü bir dezenflasyon süreci öngörüyor.

Uluslararası varlık yönetim şirketlerinin görüşleri

Vanguard ve Pimco gibi diğer büyük varlık yönetim şirketleri de Türk varlıklarına yönelik olumlu görüşlerini sürdürmekte. Vanguard, TL cinsinden devlet tahvilleriyle ilgili olumlu bir performans dönemi gördüğünü belirtirken, Pimco da Türk varlıklarına olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu ifade etti.