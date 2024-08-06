Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek’i makamında ziyaret etti. Başkan Erkek, Vali Toraman’a bu nazik ziyareti için teşekkür ederek, görev ve çalışmalarında bir kez daha başarı dileklerinde bulundu.

Vali Toraman'dan nezaket ziyareti

Ziyaret sırasında güncel konulara ilişkin samimi bir sohbet gerçekleşti. İki lider, Çanakkale'nin gelişimi ve güncel projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret, bu keyifli sohbetin ardından sona erdi.