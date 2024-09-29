Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile oynanan 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan maçı 83-82 kazanarak, tarihi bir başarıya daha imza attı ve 14. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Anadolu Efes üstün başladı

Maç, Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynandı ve seyirciler nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. İlk çeyrekte Anadolu Efes, rakibine karşı daha etkili oynayarak bu bölümü 24-20 önde tamamladı. Ancak, Fenerbahçe Beko ikinci çeyrekte toparlanarak oyunun kontrolünü ele geçirdi ve soyunma odasına 43-39 üstünlükle girdi.

Efes geri döndü

İkinci yarıya daha agresif başlayan Anadolu Efes, hem savunmada hem de hücumda etkili bir performans sergiledi. Üçüncü çeyreğin sonunda 64-57’lik skorla farkı açmayı başaran lacivert-beyazlı ekip, son çeyreğe moralli girdi.

Fenerbahçe’nin geri dönüşü yetmedi

Final çeyreğinde Fenerbahçe Beko, farkı hızla kapatarak bitime 4:46 kala öne geçmeyi başardı. Ancak Elijah Bryant’ın önderliğinde daha az hata yapan Anadolu Efes, son anlarda üstünlüğü tekrar ele alarak parkeden 83-82 galip ayrıldı.

14. Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi

Anadolu Efes, bu zaferle birlikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok kazanan takım unvanını pekiştirdi. Lacivert-beyazlılar, toplamda 14. kez bu prestijli kupayı kazanmış oldu. Efes, 2011-2012 sezonu itibarıyla Anadolu Efes ismiyle mücadele etse de, "Efes Pilsen" adıyla da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda birçok kez başarıya ulaştı.

Anadolu Efes’in tarihi kupaları

1985’ten bu yana büyük başarılar elde eden Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda adeta bir tarih yazdı. Efes Pilsen adıyla 8 kez kupayı kazanan ekip, Anadolu Efes adıyla da bu başarıya 6 kez ulaştı. En son 2021-2022 sezonunda kupayı kaldıran Anadolu Efes, bu son zaferle 14. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürerek Türk basketbolunda güçlü konumunu bir kez daha gösterdi.