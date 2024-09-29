Süper Lig'de Trabzonspor’un Konyaspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada, Ozan Tufan’ın yaşadığı sakatlık gündem oldu. 33. dakikada rakibiyle girdiği mücadelede bileği dönen oyuncu, oyuna devam edemedi ve stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

Ozan Tufan’ın sakatlığı ciddi mi?

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ozan Tufan’ın sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Güneş, oyuncunun bileğinde yırtık olabileceğini belirterek, “Maalesef Ozan sakatlandı. Düştüğünde bileği döndü ve bir yırtık olabileceğini söylüyorlar. Durumuna tekrar bakılacak” dedi.

Güneş, Ozan Tufan’ın takımın önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Ozan, iki yönlü oynayabilen nadir oyunculardan biri. Okay ve Lunstram farklı özelliklere sahip, Ozan ise daha dinamik bir oyun sergiliyor. Onun gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Orta sahada denge arayışı

Şenol Güneş, Ozan Tufan’ın yokluğunda orta sahada farklı isimlerle denge kurmaya çalışacaklarını belirtti. Özellikle Bardhi ve Muhammed Cham gibi isimlerin hücum odaklı olduklarına değinen Güneş, takımın genel dengesini oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Ozan Tufan’ın sağlık durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netleşecek.