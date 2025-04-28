Anadolu Sigorta'nın 2025 yılı 1. çeyrek sonuçlarının ardından dört aracı kurum ANSGR hisseleri için hedef fiyat güncellemesi yaptı.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR), 2025 yılı ilk çeyrek bilançosunu 25 Nisan Cuma günü açıkladı. Finansal sonuçların paylaşılmasının ardından, aracı kurumlar ANSGR hisseleri için yeni hedef fiyat tahminlerini yayımladı.

28 Nisan 2025 tarihinde dört farklı aracı kurum, Anadolu Sigorta için hedef fiyat ve tavsiyelerini kamuoyuna duyurdu.

Aracı kurumların ANSGR hisse hedef fiyatları

İşte aracı kurumların Anadolu Sigorta (ANSGR) hissesi için açıkladığı yeni hedef fiyatlar ve yatırım tavsiyeleri:

Aracı Kurum Hedef Fiyat (TL) Son Fiyat (TL) Tavsiye Prim Potansiyeli (%) Açıklanma Tarihi Deniz Yatırım 213,50 88,45 Al %141,38 28 Nisan 2025 İntegral Yatırım 148,00 88,45 Belirtilmedi %67,33 28 Nisan 2025 Ak Yatırım 157,00 88,45 Endeks üstü getiri %77,50 28 Nisan 2025 OYAK Yatırım 146,50 88,45 Endeks üstü getiri %65,63 28 Nisan 2025